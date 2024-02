MARGUS ARAK ⟩ Eesti saaks olla metsanduse inseneeria teenäitaja Euroopas. Kuid meil pole insenere

Eestis napib insenere. Kaasajal ei ole pea kuskil võimalik saavutada edu ilma tehnilist kompetentsi kaasamata. Mitmetel elualadel on lihttöö asendunud masinatega, kuid uute tehnoloogiate kavandamiseks ja juhtimiseks on meil vaja lähiaastatel juurde suurel hulgal kõrgharidusega spetsialiste.