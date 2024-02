VASTULAUSE ⟩ Põhjendamatu hirmu külvamine kunsti pähe rikub inimeste vaimset tervist

Ma ei nõustu Tallinna linnavolikogu liikme Pärtel-Peeter Pere meedias ilmunud väitega, et Tallinnas takistab linnavõim vaba ühiskonna ideede levikut ja arutelu. Kultuuri rikastamine on oluline, kuid see peab toimuma kooskõlas ühiskonna väärtustega ning pidades silmas elanike heaolu. Kunst tekitab emotsioone ja võib käivitada ühiskondlikku arutelu, kuid samal ajal tuleks hoolikalt kaaluda, kuidas see mõjutab erinevaid ühiskonnagruppe.