Ega te, narrid, ometi arvanud, et see juhtus kogemata? See niinimetatud vabariigi aastapäev? Muidugi mitte. Me korraldasime selle. Panime pead nii-öelda kokku, mõtlesime välja ja viisime ellu, kirjutab professor Lepaotsast vabariigi aastapäeva järgsel hommikul.