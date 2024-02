Katrin Lust presidendi kõnest ⟩ President hingab lihtinimesega samas rütmis

Ta ei ole jäänud rahvast võõraks ega kaugeks oma positsiooni tõttu ja tal on võime näha ja tunda seda, mida tunneb lihtne inimene siin meie väikeses riigis. See on tegelikult väga eriline anne, mida üks president saab endas kanda, olla üks meie seast.

Mulle meeldib ka see, kui president meiega räägib, siis ta ei riiva kedagi valusalt ja isegi tänavused valitud teemad said kõnes esitletud nii, et teised huvigrupid ei tundnud et nad oleksid vähemolulised.