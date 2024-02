Martin Ehala presidendi kõnest ⟩ Peame võitlema oma nõrkustega

Jakob Hurt on sõnastanud eestlaste rahvusliku sihi: «Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult!» Hurt on öelnud ka seda, et eestlased on üks vana ja sitke rahvatõug nagu kadakas, mille torm võib küll maaligi suruda, kuid mitte murda.