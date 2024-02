Andrus Ansip presidendi kõnest ⟩ Ajad on ärevad. Inimesed mõtlevad sõjale

Arvestades äsjast õpetajate streiki ja kõneski väljendatud usku, et tänu haridusele on igaühe jaoks kõik võimalik, oli hariduse asetamine aastapäevakõne keskmesse igati põhjendatud. Ilmselt pole enam palju neid, kes probleeme meie hariduse korralduses eitavad. Õpetajate nappus, nadi palk ja suur töökoormus justkui oleks kõigile teada, kuid veenvad lahendused probleemidele on visad tulema. Oleme õigusega uhked, et investeerime haridusse märksa rohkem kui Euroopas keskmisena kombeks. Oleme ka õigusega kurvad, et vaatamata suurtele hariduskuludele on õpetajate palgad endiselt viletsad. Oleme liialt hakanud uskuma, et koolivõrgu korrastamine ehk ilustamata öeldes koolide sulgemine lahendab õpetajate palgamure.