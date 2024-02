Viktoria Ladõnskaja-Kubits presidendi kõnest ⟩ Mitte eitades ohtu, aga julgustades

Riigil, kelle ressursid on piiratud, ka inimeste näol, on oluline asetada rõhk kvaliteedile: väikese arvuga – enamat. Just seda võimalust annab hariduse teema erilise tähelepanu alla võtmine. «Meie vägi on haridus,» sõnab president. Õpetajate järelkasv, ameti väärtustamine, koormus, karjäärimudel. Kuid mitte ainult, haridus on laiem teema. Ja presidendi kõnest leiab oma koha osa, mille arengust sõltub põhiseaduse preambula tuleviku vaade: «et uus tehnoloogia, teiste seas tehisarusüsteemid mõistaks piisavalt eesti keelt, kultuuri ja ajalugu». Arendada keeletehnoloogiat ja digiteerida kultuuri ja pärandit tundub üliraske ettevõtmine, siiski sõltuvad sellest otseselt nii keele kui ka meie kultuuri võimalused tulevikus.