Toomas Kiho ⟩ Ainult see, mis tõi meid siia, annab meile tuleviku

President Toomas Hendrik Ilvesel on kuulus ütlus, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. See on kahtlemata õige aastate ja valimistsüklite lõikes. Ent pikemate ajastute jaoks kehtib täpselt vastupidine: see, mis tõi meid siia, viib meid ka edasi. See tõdemus kehtib meie, Eesti kohta siis, kui vaatame pikemate ajaperioodide taha, kui mõõdame aega aastakümnetega või -sadadega – iseseisva riigi taastamisest möödub tänavu 33, riigi loomisest 106 aastat, ning eesti rahva puhul kehtib see tegelikult ka aastatuhandetega mõõtes.

On teatavad alusprintsiibid, mis teevad Eestist Eesti ja millele toetudes on olemas ka eestlaste sugu ja eesti keel. Need on toonud meid siia ja pole kujuteldav, et neid hüljates me edasi kesta saaksime. Nii on samuti täitsa loomulik, et need printsiibid on leidnud sõnastamist ka meie 1992. aasta põhiseaduse igaühele igituttavas preambulis. Samadest põhimõtetest lähtus ju ka riigi taastamine 33 aastat tagasi, ja eks sellepärast nad põhiseadusesse saidki. Põhimõtted võeti n-ö õhust, nad olid meie rahvuslikus teadvuses olemas, omaks võetud ja õigeks tunnistatud. Põhiseaduse assambleele jäi ainult üles kirjutamise vaev.