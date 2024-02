Peapiiskop Urmas Viilma jutlus ⟩ Kui rahu ei ole, oleme armastuses ebaõnnestunud

55 aastat tagasi jaanipäeval, 24. juunil 1969 saatis okupeeritud Eesti Vabariigi peakonsul New Yorgis Ernst Jaakson Eesti riigivapiga blanketil ingliskeelse kirja, mille sisuks oli eesti keelde tõlgituna üks lause: «Eesti rahvas ühineb nendega, kelle lootus ja töö on suunatud vabaduse ja parema maailma saavutamisele.» (Originaalis: «The people of Estonia join those who hope and work for freedom and a better world.») Vaid päev varem oli Ernst Jaakson saanud kirja NASA administratsioonilt, kes palus oma riigi juhtidelt küsida sõnumit, mille Ameerika Ühendriikide astronaudid võiksid kaasa viia Kuule. Paljude jaoks kaardilt pühitud ja vaid mälestustes edasi kestva Eesti Vabariigi ametliku esindajana koostas Ernst Jaakson ise vastava läkituse.