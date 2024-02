Rainer Saks ⟩ Modernse A-50U olevat alla toonud nõukogudeaegne õhutõrjesüsteem

Taani peaminister külastas eile Lääne-Ukrainas Lvivi linna. Alla kirjutati Taani nn julgeoleku garantiide leping Ukrainale. Lepingu järgi annab Taani Ukrainale sellel aastal sõjalist abi 1,8 miljardi euro ulatuses. Taani abist väga suure osa moodustavad F-16 hävitajad. Taani peaminister lubas, et need jõuavad Ukrainasse enne suve algust. Lepingus on sõjalise abi kõrval väga palju poliitilise ja majanduskoostöö alaseid eesmärke. Taani on näidanud, et nad on väga tugevad Ukraina toetajad nende lähenemisel Euroopale.