JOHANNES-EMMANUEL ALLAS ⟩ Petukõnede ja õngitsuskirjade probleem kasvab: aga lahendused?

Petturid üritavad üha enam Eesti kodanikelt raha välja petta ja mõnedel see isegi õnnestub – viimase aasta jooksul on petturite kätesse jõudnud üle 11 miljoni euro. Ühiskonnas pööratakse üsna palju tähelepanu kelmustele, kuid suuremas osas piirdub see tähelepanu avaliku sektori ja erasektori väikese ja eraldiseisva initsiatiiviga, kirjutab Johannes-Emmanuel Allas (Keskerakond).