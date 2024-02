RAINER SAKS ⟩ Käivad kuulujutud, et Venemaa avab Ukrainas teise rinde

Kui teine rinne peaks Ukrainas avatama, siis just siit: separatistliku Transnistria piirilt.

Meedias on hakanud levima info, et Venemaa poolt Moldovast eraldatud Transnistria esinduskogu plaanib avaldada soovi ühineda Venemaaga. Ukraina sõjaväeluure (GUR) lükkas selle info esialgu ümber, väites, et sellist plaani ei ole, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.