Navalnõi tunnistab seal, et ta võidakse tappa, ning annab oma surma puhuks tegutsemisjuhise: «Kurjuse võiduks pole vaja muud kui heade inimeste tegevusetust. Seetõttu pole vaja jääda tegevusetuks.»

Navalnõi sõnum on suunatud venelastele, kuid selle tähendus kehtib kõikjal. Demokraatia ja vabadus saavad võita ainult senikaua, kui head inimesed tegevusetuks ei jää.

Laupäeval kell 7.34 heisatakse Pika Hermanni torni sinimustvalge lipp. Alates sellest hetkest on sinimustvalge lehvinud Pika Hermanni tornis järjepanu 35 aastat. Eestis elab terve põlvkond inimesi, kes ei olegi mingit muud lippu seal lehvimas näinud. Nii see peabki olema.

Aga see ei sündinud iseenesest ja iseenesest see nii ka ei jää. Me ei ole saanud oma vabadust kingituseks. Selle mõistmiseks ei pea kuigi kaugele minevikku vaatama.

23. augustil saab 35 aastat, kui 200 000 eestlast kogunes sinimustvalgete lippude alla, et ühendada Balti ketis käed lätlaste ja leedulastega. Me näitasime oma ühtsust, me näitasime oma jõudu. Kahe aasta pärast saadeti tankid meile käitumist õpetama, aga me ei jooksnud hirmunult laiali.

Me ei jäänud Tallinnas tegevusetuks ja venelased ei jäänud Moskvas tegevusetuks. Head inimesed ei jäänud tegevusetuks ja me võitsime. Me naudime selle võidu vilju siiamaani.