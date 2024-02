LOODUSFOTO ⟩ Rongad hakkavad peret looma

Kuid on linde, kes on jõudnud ka pesitsemisega algust teha. Rongad on oma mängulennul kogu küünlakuu jooksul taevakaare all poognaid teinud ja kohendavad kuu teisel poolel pesa. Varastel kevadetel võib rongaema esimese muna muneda juba Eesti Vabariigi aastapäeva paiku, enamasti jääb munemine siiski näljakuusse.