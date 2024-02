VIKTOR JEROFEJEV ⟩ Ilusa tuleviku Venemaa kangelane

Sellist pulbitsevat, tegusat isiksust, kes hakkab peaaegu üksinda vastu kogu riigivõimu süsteemile – sest tema kaaslased olid alati pigem abilised kui võitluskaaslased –, annab Venemaa avarustest otsida. Muidugi leidub hiljutisi analooge akadeemik Andrei Sahharovi või Boriss Nemtsovi näol – need on Navalnõi-sarnased suurkujud, kuid Navalnõi on uskumatult filmilik tänu oma ootamatutele, säravatele eksistentsiaalsetele sammudele.