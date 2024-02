JAANUS RIIBE ⟩ Reformierakonna lähenemine EKRE-le on mõistetav

Reformierakonna fraktsiooni eestvedamisel teatati sel nädalal, et Tallinna opositsioon tegi järgmise sammu pealinna võimuvahetuse poole (ERR, 20.02.2024). Ehkki eesmärk on pelgalt võimuvahetus pealinnas, ületatakse selle käigus kõiksuguseid seni pealtnäha vankumatult paigas püsinud ideoloogilisi piire ja punaseid jooni. Kuna tõenäosus koalitsiooni lagunemiseks on suurem riigis kui Tallinna linnas, siis tuleb küsida, milleks selline kampaania.