TIIT TAMMARU ⟩ Kuidas kiirendada hoonete renoveerimist?

Eesti kliimaeesmärkide saavutamisel on võtmeroll hoonete energiatõhususe suurendamisel. Hoonete arvele langeb natuke enam kui pool energia lõpptarbimisest. Ehitus- ja kinnisvarasektor annab ka suure osa Eesti süsiniku jalajäljest: uute hoonete keskkonnamõju tekib peamiselt ehitamise käigus, vanemate hoonete keskkonnamõju tekib aga vähesest soojapidavusest. Kuigi tänavapildis näeb üha enam ka uuenenud maju, on vanemate hoonete renoveerimise tempo olnud aeglane. Vast loodud energiatõhususe tippkeskus otsib vastuseid küsimusele, kus on peamised pudelikaelad.

Praegune lähtepositsioon hoonete renoveerimiseks on tegelikult hea. Eestis on üldiselt hästi toimivad korteriühistud, paigas on KredExi juhitav hoonete renoveerimistoetuste riiklik süsteem ning tekkinud on hoonete renoveerimisele spetsialiseerunud ehitusettevõtted. Inimesed soovivad maju renoveerida, mida näitab ühistute aktiivne osalemine KredExi toetusvoorudes.