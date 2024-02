Tiina Kaukvere ⟩ Nüüd pannakse väikekoole juba kiirkorras kinni!

Selline on ühe omavalitsuse haridusreformi tase. Tase! Kogu krempel ühe raksuga. Mina olen neis koolides mõlemas käinud (Tapal, Jänedal). Olen mõlema vilistlane, mõistagi olen emotsionaalselt seotud mõlemaga. Ma loodan, et mul on siiski objektiivset pilti.

Ma ei arva, et kui lapsi ei sünni, pole koole vaja reformida ja kõik on ja jääb nii, kuis oli. Aga kui teha nii paljusid inimesi ja tulevikku mõjutavad otsused, on selge, et kaks (tegelikult ju isegi palju rohkem) sellist otsust ei saa sündida korraga kiirkorras. See näitab, et asi on mäda. Ja samas ei saa hääbuvaid koole täis omavalitsus seista korraga oma gümnaasiumihariduse ja maakoolide eest. Arvata on, mis ohvriks tuuakse.

Niisiis, ma loodan, et kogukonnad julgevad enda eest seista, sest nii tähtsaid otsuseid niimoodi teha ei tohi. Minu arust peaksid sellises otsustajate tiimis olema visionäärid, oma ala tippspetsialistid väga erinevatest valdkondadest, kes suudaks emotsioonideta keskselt läheneda. Iga kogukonna jaoks on ju kooli kadumine täielik tragöödia, aga raskeid otsuseid on sellegi poolest vaja teha.

Milline on hea elu Eestis? Kas me peaks kõik Rae valla põldudele majad ehitama? Loodan väga oma kolleegidele ajakirjanduses, et see teema saaks suurelt ja komplekselt ette võetud, neid näiteid hakkab tulema paljudest paikadest. Ukraina sõja valguses on kõik meie mured (peale jõhkardist naabri) väiksed, aga minu arust on see oluline teema. See pole egoismiga seotud, mina selles vallas ei ela, see pole minu võitlus. See on lihtsalt õiglustunnet riivav küsimus, kuidas nii oluliseid otsuseid tehakse.