ERKKI KOORT ⟩ «Uisupidu» varjutas viienda kolonni laamendamise Eestis

Eesti julgeolekuteenistus kapo paljastas 20. veebruaril kümnest liikmest koosnenud võrgustiku, mis Venemaa eriteenistuste (ilmselt peamiselt FSB) juhendamisel Eestis laias ning laamendas. See on esimene säärase mastaabiga tõendatud ja kohtusse viidav juhtum, kus välisriigi eriteenistus on tõendatult pidanud hübriidsõda meie vastu. See pole aga kaugeltki esimene kord.