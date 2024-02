JAAN VÄLJAOTS ⟩ Kuidas muuta vale usutavaks? Faktivalguse, Telegrami ja Varro Vooglaiu juhtum

Portaalis Telegram.ee 16. veebruaril avaldatud artikkel, millele on lisatud hiljem süüdistus, et Postimees on enda artiklist viited Ukrainale kustutanud.

Telegram avaldab seepeale 20. veebruaril uue artikli pealkirjaga «Faktikontroll «faktikontrollile»: Postimees kustutab, Delfi ja kaitsevägi valetavad ning Telegram.ee paljastab tõe». Siin väidetakse tõsikindlalt, et Telegram kopeeris Ukrainat sisaldavad laused Postimehest, kuid Postimees on need nüüd ära kustutanud.

Mustkunstitrikk seisneb selles, et märkimata jäetakse, et Google leiab selle lause mitte artiklist, vaid artiklile lisatud kommentaaridest, kuhu üks lugeja on 16. veebruaril lisanud täispikkuses Steven Alberi Faktivalguses ilmunud teksti. Kommentaator märgib, et selline tekst ringleb sotsiaalmeedias ning esitab pealtnäha süütu küsimuse: kas tegu on pahatahtliku libauudisega või on Postimees oma artiklit tugevalt redigeerinud? – No ei ole redigeerinud. Muidugi on tegu pahatahtliku libauudisega.