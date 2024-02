ERKI LOIGOM ⟩ Kas Kim Jong-un valmistub sõjaks?

Kui apokalüptilisi maailmalõpu stsenaariume seoses Põhja-Koreaga on ilmunud aastakümneid, kõnetas mainitud arvamuslugu asjatundjaid autorite tausta ja kogemuse tõttu. Stanfordi ülikooli emeriitprofessori ning Ameerika tuumatehnoloogia keskuse Los Alamose endise direktori Siegried Heckeri ning riigidepartemangu Ida-Aasia divisjoni eksjuhi Robert R. Carlini seisukohad on olnud 2000. aastate alguses Ameerika Ühendriikide Korea poliitika kujundamise olulised alustalad. Professor Hecker on seitsmel visiidil Põhja-Koreasse ainus läänlane, kes on korduvalt külastanud ka Põhja-Korea tuumaenergia südant ja aju, Yongbyoni keskust Pyongyangi lähistel ning olnud sõnumitooja Kimi Jong-ili režiimi ja Valge Maja vahel. Just Heckerilt pärinevad teadmised Yongbyoni sisseseadest ning tema oli esimene, kes kinnitas uraani rikastamise programmi olemasolu ja toimimist Põhja-Koreas. Robert R. Carlin on Põhja-Koreaga olnud seotud poliitikate kujundamise teemal enam kui 40 aastat.