Rein Veidemann ⟩ President Pätsi kõnetegu

Alustuseks olgu täheldatud, et kõne olemuseks on kavatsuslik sõnategu, mis kõnetegude teooria ühe rajaja, Ameerika Ühendriikide keele-, teadvus- ja sotsiaalfilosoofi John Rogers Searle’i liigituse järgi jaguneb tõdemusteks, juhiseid sisaldavateks, kohustavateks, tundeväljenduslikeks või kehtestavateks pöördumisteks. Mõistagi võivad kõik need tasandid olla koondatud ka ühte kõnne. Pöördumine eeldab auditooriumi ning selle «häälestatuse» olemasolu, ootusi, uudishimu, osalemistahet või valmidust protestiks.