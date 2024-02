SILVER JAKOBSON ⟩ Liiklus tapab keskmiselt 55 elu aastas. Uus ohutuskava on vaid sõnavaht

Eesti teekond väiksema liiklussurmade ja liiklusvigastuste arvuga riigiks saamise suunas on peatunud. Kui ei astuta otsustavaid samme liikluse ohutumaks muutmiseks, ei parane olukord niipea. Riigikontrolli sel nädalal avaldatud auditiaruanne «Liiklusohutus maanteedel ja raudteel» toob välja, et liiklusohutuse programm on õhku täis, st plaan on endiselt kõrgelennuline, aga mitme olulise meetme rahastust on võrreldes programmis ettenähtuga kärbitud kordades.