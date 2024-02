Kolmapäeval jõudsid avalikkusesse süüdistused, et iluuisutreener Anna Levandi on oma õpilasi vaimselt ja füüsiliselt väärkohelnud. Sellele järgnevalt on puhkenud torm nii sotsiaalmeedias kui veebiportaalides. Eks ole ju Levandi olnud üks meie tuntumaid treenereid.