Poleemiline essee ⟩ Kas Eestil on aega veel?

Kaksteist aastat tagasi laulis ansambel Põhja-Tallinn «Meil on aega veel, kõigil on aega veel». Maailm on sellest ajast saadik põhjalikult muutunud, nii et on põhjust vaadata taevasse ja küsida seda küsimust taas, kirjutab vabariigi aastapäeva eel Fookuse toimetaja Martin Ehala.