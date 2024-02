PATRIK HILDINGSSON ⟩ Rootslane suitsetab vähem kui eestlane. Miks?

Erinevalt ülejäänud ELi riikidest on Rootsis endiselt lubatud huuletubakas, mis on aidanud Rootsi ühiskonda tuua lähemale suitsuvabale tulevikule.

Sigarettide suitsetamise tõttu sureb Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil kuni pool neist inimestest, kes suitsetamisest ei loobu. WHO seostab suremust peamiselt suitsetamisega kaasneva kahjuliku põlemisprotsessiga, sõltumata sellest, milline taim on valitud kuivatamiseks ja hiljem suitsetamiseks.