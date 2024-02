DANIIL KURAKIN ⟩ Näitus pommitatud Tallinnast teeb üheselt selgeks, milleni viib flirt Putini «vene maailmaga»

Euroopa suurima sõja algusest pärast Teist maailmasõda möödub kohe kaks aastat ja nii on kord juba juhtunud, et see aastapäev on nüüdseks igaveseks seotud Eesti iseseisvuspäevaga. Seetõttu on suurepärane mõte meenutada, mis oleks juhtunud, kui see sõda oleks levinud ka Venemaa teistesse naaberriikidesse.