ENE KALLAS ⟩ Maamats, maksa maksu!

Niisiis, panin kenasti tuludeklaratsiooni kinni, ja maksin maamaksu ära, kuigi see tundus ülekohtuselt pirakas selle maa kohta, mis mul on. Samas ei näinud suurt mõtet vaenukaigast vedada, sest summa oli ikka kahe koha võrra väiksem kui tagasi lubatud summa. Maksin ära, teatati, et jõudis kohale, niisiis tegin tuludeklari uuesti lahti selleks, et kohtuda vana hea teatega maamaksust. Okei... ju siis süsteem ei ole automaatne, ju läheb veidi aega.

Neli päeva hiljem ilutses seesama teade ikka veel samas kohas, kus ta varem oli. Aga miks see teade mind nii hullusti häirib? Sest eelmiste aastate kogemustele toetudes tean, et kui süsteem ei saa aru, et maamaks on makstud, siis makstakse see tõotatud summa, mille eest saaksin näiteks maamajja talvepuud ära osta, alles suve hakul tagasi, mitte enne. Sest süsteem ju ometi teab, et olen võlgu. Mis sest, et ei ole. Mida inimene ka teab eks ole, süsteem on ülim.