MÄRT LÄÄNEMETS ⟩ Miks Hiina on meile suur julgeolekuoht?

Hiljuti puhkes Eesti meedias taas pisuke vaidlus teemal, kas Hiina on meile julgeolekuoht või hoopis vastupidi – Eestile ei tule kasuks Hiinale «liiga jõuliselt vastanduda», nagu ühe meie kõrge poliitiku teemakohasest intervjuust võis välja lugeda. Kas võib väita, et tõde on ühel või teisel pool või hoopis kuskil vahepeal?