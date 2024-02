Alates möödunud kevadest on meil vist kõige enam kõneaineks olnud automaksu kehtestamine. Rahandusministeerium tegi arvutused, et see oleks kehvas seisus olevale riigieelarvele kõige kindlamaks sissetulekuks, mistõttu tuleks see vaatamata enamiku vastuseisule läbi suruda.