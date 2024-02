RAINER SAKS ⟩ Šoigu valetas avalikult Putinile. Dnepri idakaldal on käes otsustavad hetked

Valgevene juht Aljaksandr Lukašenka astus varjusurmast üles ja teatas, et ballistilised raketid Iskander ja taktikaline tuumarelv on paigutatud Valgevene territooriumile ning valmis kasutamiseks. Täpselt samasuguste avaldustega on esinetud juba alates eelmise aasta juunikuust saadik.