ERKKI KOORT ⟩ «Helistame teile FSBst! Kas olete nõus pisut vandaalitsema?»

Eesti on olnud Venemaa eriteenistuste surve all tegelikult alates iseseisvuse taastamisest. Tavainimene ei pruugi seda tihti märgata, kuid nad on alati olemas olnud. Venemaa luure- ja lõhestustegevus ei ole lakanud hetkekski, seda ka mitte ajal, mil Venemaa president oli Boriss Jeltsin. Sama mees, kellele me oleme vanalinna Stenbocki maja jalamile bareljeefi paigaldanud.