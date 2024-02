JUHTKIRI ⟩ Abikäsi parlamendile

Jüri Raidla on veendunud, et koalitsiooni ja opositsiooni tüli lahendamist parlamendis ei saa jätta parlamendi praeguse koosseisu hooleks. «Tegemist on riigiõigusliku soovmõtlemise ja poliitilise eneselohutamisega, millel puudub perspektiiv,» kirjutab Raidla. Tõepoolest on kõik katsed erinevate poliitiliste jõudude vahel midagi kokku leppida liiva jooksnud. Võib oletada, et need katsed pole olnud siirad või siis on pärssinud olukorda Eestis välja kujunenud poliitiline kultuur «võitja võtab kõik», mistõttu keegi ei soovi vabatahtlikult sammu tagasi astuda, kuna seda võiks tõlgendada nõrkuse näitamisena ja kaasneb risk saada paisatud poliitilisse mudaliigasse.