PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Poliitikute roll on hoida vabadust, mitte lämmatada kunsti ja arutelu

Kunstnikud Estookin ja Rebeca Parbus korraldasid Ukraina sõja teise aastapäeva eel näituse «Hetk». Tänavatel on reklaamitahvlitele paigutatud töödeldud fotod, millel on näha purustatud hooneid, mis asuvad nendesamade tahvlite taga sealsamas tänaval. Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko (KE) tegi teatavaks pealinna seisukoha: nad ei soovi näha sellist näitust. See on fundamentaalselt vale lähenemine.