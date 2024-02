Meie riigis on lahvatanud järjekordne «skandaal» – eraettevõtjad on sekkumas riigiasjadesse! Intervjuusid annavad parteide esindajad, telesaadetes annavad aru või jagavad seisukohti ettevõtjad või korruptsiooni järgi valvavate ühingute esindajad. Aia tagant õpetamine pole mu tugevaim külg. Kuid ma olen olnud 20 aastat oma elust riigiteenistuja, mille järel nüüd kaheksandat aastat seotud ettevõtlusega – arvan, et need kogemused annavad mulle oskuse vaadata seda diskussiooni õige erapooletult.