Viktoria Ladõnskaja-Kubits ⟩ Poliitiliste ülejooksikute anatoomia

Näiteid «ülejooksmisest» on küll ja veel. Viimasel ajal on Keskerakonna siseelu need teemad taas fookusesse tõstnud: Keskerakonnast sotsidesse, Keskerakonnast Isamaa ridadesse, Keskerakonnast Reformierakonda, pisut varem oli ka Keskerakonnast EKREsse – kõik teed on avatud. Kuigi need liikumised ei ole midagi võõrast ka teiste erakondade jaoks. Oleme näinud minekut Isamaast Reformierakonda, SDEst Isamaasse, rohelistest Eesti 200sse ja Reformierakonnast Keskerakonda. Üldjoontes on liikumine tihe. On näiteid, kui lausa (endise) esimehe kohalt minnakse teise erakonda või asutatakse uus. Juhtunud on ka sedapidi, et endisest erakonnajuhist saab uue erakonna juhtiv poliitik.