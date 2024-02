ENE-MARGIT TIIT ⟩ Kodanik ootab riigiga suhtlemisel otstarbekust ja säästlikkust

Riigi kodanik ootab riigiga suhtlemisel otstarbekust ja säästlikkust, säästlikkust eeskätt aja ja energia mõttes, seda niihästi kliendi kui ka riigiametniku vaates. Teiste sõnadega tähendab see igasuguse bürokraatia minimeerimist. Andmeteadlase mure on see eesmärk realiseerida, kasutades riiklikke andmekogusid ja jälgides selle juures kõiki seadusi ja turvareegleid.