ALEKSANDR TŠAPLÕGIN ⟩ Riigikogu valimissüsteemi tuleb muuta – parlamendis olgu saadikud, keda rahvas usaldab

Räägin siinkohal nn kompensatsioonimandaadist – erakonna nimekirjas kõrgel kohal olev kandidaat võib pääseda parlamenti isegi siis, kui ta kogub vähem hääli kui tema erakonnakaaslane, kes on aga erakonna nimekirjas temast tagapool. See tähendab, et praegune valimissüsteem ei arvesta valijate tahet ja valijate hulgas populaarne kandidaat võib jääda mandaadita.