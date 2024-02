Poleks paha, kui Julianna Jurtšenko vahel meenutaks, et Lasnamäe pole Moskva. See on Venemaa, kus keskerakondlaste sõsarpartei keelab sõja igasuguse mainimise, et elanikel ei tekiks ebamugavaid küsimusi, kuid meil siin, vabas maailmas, on kasulik iga minut meeles pidada, et Venemaa pommitab rahumeelseid linnu meile väga lähedal.