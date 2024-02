RAINER SAKS ⟩ Ukraina hävitas veel kaks Vene lennukit ja seda väga olulises piirkonnas

Mäletatavasti kaotas Venemaa samas piirkonnas aasta alguses mitu ründelennukit Su-34. Nüüd kordus kõik samas piirkonnas uuesti, mis tähendab, et Ukraina õhukaitse on siin oma võimekuse säilitanud. Venemaa väejuhatus on sunnitud võtma tulemuste saavutamiseks väga suuri riske.