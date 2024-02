JUHTKIRI ⟩ Visiitkaardi lõpp

Postimees on varemgi kirjutanud, et ebakindlas ettevõtluskeskkonnas vajavad ettevõtjad vähemalt valitsuselt kindlaid sõnumeid ja arusaama, et valitsus on nende poolel. Mida aga me näeme? Paraku vaid maksutõuse või uusi makse. Tagatipuks teatab peaminister Kaja Kallas, et me vingume end vaeseks.