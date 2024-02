KITSING, UUK JA TULVIK ⟩ Euroopa Liidu tehisaru määrus: Brüsseli efekt või defekt?

Euroopa Liidu määrus on seni kõige laiahaardelisem lähenemine tehisaru reguleerimisele.

Öeldakse, et USA loob uuendusi, Hiina jäljendab ja Euroopa reguleerib. Nii on toimumas ka hiljuti kokkulepitud Euroopa Liidu tehisaru määrusega, mille osas on liikmesriigid jõudnud kokkuleppele ning mida praegu menetletakse Euroopa Parlamendis, kirjutavad Meelis Kitsing, Risto Uuk ja Ellen Elvira Tulvik oma ühises arvamusartiklis.