JÜRI KOTŠINEV ⟩ Putin peab kampaanias etendama ühtaegu näärivana ja sõjaliidrit

Sõjatingimustes toimuv valimiskampaania on näidanud, et Kreml on valinud sõjalise telje. Selle kohaselt on avalikult kuulutatud välja, et Venemaa peab olelusvõitlust ja see on kogu Venemaa – nii selle valitsuse kui kogu rahva valitud strateegia, mis seab iga venelase ette kohustuse anda oma panus.