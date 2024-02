RIINA SOLMAN ⟩ Signe Riisalo - Eesti ajaloo kõige lastevaenulikum minister

Nüüd on ta asunud meedia vahendusel õhutama lasterikaste perede vastast vaenu argumendiga, et neile kulub 40% peretoetustest (ERR 16.02.2024). Paljulapselisi peresid laimav meediakampaania on valelik ja alatu. Kas selle eesmärk on valmistuda ette järgmiseks röövretkeks paljulapseliste perede rahakotti?