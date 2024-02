Hiina välisministeerium väitis, et nad ei müü tapvat relvastust kummalegi konflikti poolele ega konfliktipiirkonda. Ühtlasi lubati jätkata vaherahu võimaluste otsimist. Relvastuse müügi kohta on tekst täiesti ühemõtteline ja konkreetne, kuid see ei puuduta sõjatööstusele vajalikke materjale, komponente ning muud toorainet. Hiina toetab Venemaad ka edaspidi.