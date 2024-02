Juhtkiri ⟩ Eesti lennufirma võimatu rehkendus

Kuidas on võimalik, et üht firmat – mida meile on hädasti vaja, sest kõik ju teavad, et meie lennuühendused on kehvad – ei suudeta aastakümneid korralikult tööle saada? Välismaalt tulevad kõrgepalgalised spetsialistid, aga lõpptulemus on ikka ja alati suur kahjum, mis jääb maksumaksja kraesse.

Kurb tõsiasi on aga see, et teistmoodi polegi eriti võimalik. Postimees nentis laupäeval, et Eestis ei saagi kasumlikult lennata, sest oleme liiga väikesed ja vale koha peal, asudes sõna otseses mõttes läänemaailma ääre peal.

Täpsemalt, pole võimalik luua kasumlikku ettevõtet, mille põhiäri oleks Tallinna vahet lendamine. Omaaegne Estonian Airi nõukogu esimees Erkki Raasuke nendib, et Tallinnast on võimalik leida neli-viis lennukitäit maksvaid kliente. Kuid selleks, et lennufirma enam-vähem nulli tuleks, oleks vaja 15–16 lennukit.

Ilmselt saaks Tallinna-liini kasumlikult tööle panna mõni suur rahvusvaheline lennufirma, kuid temal ei pruugi olla – ja tõenäoliselt polegi – huvi lennata neil aegadel, mis Eestile vajalikud oleksid.

Küll me ise need tunnid Kopenhaageni või Frankfurdi lennujaamas ära kannataks, aga häda on selles, et meil on vaja ka välismaalasi siia saada.