Meelis Kubits ⟩ Vastus küsimusele, miks Navalnõi naasis Venemaale, on tegelikult imelihtne

Sõbrad, kellega neil aastatel tihedalt suhtlesin, teavad, et mind huvitasid eelkõige tema silmad. Kui ta avalikku ellu ja seejärel avalikku poliitikasse tuli, jäi temast ekraani vahendusel mulje kui metalse pilguga, kergelt hirmutavast, radikaalsest noormehest, kelle raudset kuvandit toetasid marsid, millel osalesid väga erinevad inimesed, ilmselt ka väga erinevate nägemustega tuleviku Venemaast. Ju siis ka tuleviku Eestist. 2012. aastal Tallinna vanalinnas selgus, et ta oli poiss nagu me kõik, eelkõige hea huumorisoone, sõbraliku ja avatud meelega, naeris ise ja lubas naerda ka enda üle.