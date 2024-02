EERIK-NIILES KROSS ⟩ Narratiivide sõda. Aitame ise kaasa venelaste püüdele tühistada Eesti Vabariik

Eesti strateegiline ülesanne on saavutada narratiivne suveräänsus. Kui meie oma lugusid paremini, veenvamalt, kuuldavamalt ja mis peamine, i s e ei räägi, kaotame oma iseseisvuse põhitagatise: meie liitlasühiskondade arvamuse, et meid on mõtet kaitsta, meie pärast on mõtet riskida kõrgema bensiinihinna ja Vene rakettide ohuga.