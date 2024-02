RAIVO VARE ⟩ Karm tõde: Ukraina seis võib minna hullemaks. Maailma tippanalüütikud on tõsises mures

Kahjuks on jõutud ajajärku, kus suur sõda Euroopas, mis veel mõnda aega tagasi tundus ilmvõimatu, on 80 aastat pärast eelmist suurt maailmasõda käimas juba kaks aastat täie jõuga. Ja on ühiskondlikus teadvuses, mitte ainult sõdivates riikides, vaid ka mujal, nii Euroopas, meil kui laias maailmas, muutunud millekski tavaliseks.