ERKKI KOORTI ANALÜÜS ⟩ Venemaa peaks oma laevastiku taastamiseks pöörduma Varssavi poole ehk Ukraina edukas jaht «kärnkonnadele»

14. veebruaril 2024 lasid Ukraina väed Krimmis Alupka linna lähedal meredroonidega põhja järjekordse Venemaa sõjalaeva. See oli suur Ropuša klassi dessantlaev Tsezar Kunikov (pikkus 122m ja laius 15m). Lihtsalt meenutuseks, et rahvusvahelise õiguse kohaselt toimus rünnak Ukriana territoriaalvetes. Väga kummaline kokkusattumus on, et dessantlaev uppus samal kuupäeval (14.02.1943), kui hukkus talle nime andnud sõdur.